Hatte das Handelsabkommen zwischen den USA und China zu Jahresbeginn noch Hoffnung geweckt, ist das Verhältnis der beiden Weltmächte mittlerweile denkbar schlecht. Geschürt von US-Präsident Donald Trump, der im Zuge der Corona-Krise bislang alles andere als eine gute Figur machte und womöglich um seine Wiederwahl im November kämpfen muss, verschlechtert sich die Stimmung, nehmen die Nadelstiche aus Washington zu.

Kaum bemerkt von der europäischen Öffentlichkeit hat der US-Senat nun ein Gesetzt auf den Weg gebracht, das chinesischen Unternehmen den amerikanischen Geldhahn zudreht, indem es ihnen bei mangelnder Transparenz ein Listing an den US-Börsen unmöglich macht. Ein bereitsim Mai vom US-Senat verabschiedeter Gesetzentwurf sieht vor, dass Unternehmen künftig nachweisen müssen, "dass sie sich nicht im Besitz oder unter der Kontrolle einer ausländischen Regierung" befinden. Sollte US-Regulatoren zudem über drei Jahre hinweg der Zugriff auf die Audit-Unterlagen verwehrt bleiben, hätte dies den Angaben zufolge ein Delisting zur Folge, wie dies kürzlich nach einem massiven Bilanzbetrug etwa beim chinesischen Starbucks-Rivalen Luckin Coffee der Fall war.

Allerdings macht sich mittlerweile in den USA Kritik an dieser rigorosen Vorgehensweise breit. So warnte der Harvard-Professor Jesse Fried am Dienstag im US-Nachrichtensender CNBC vor unerwünschten Folgen des Gesetzentwurfes, der letztlich US-Anleger schädigen könnte.

So sei es sehr unwahrscheinlich, dass China grünes Licht für US-Prüfungen auf chinesischen Boden geben werde, so Fried. Die Folge könnte sein, dass sich Konzerne wie Alibaba von den US-Börsen zurückzögen. Dies wiederum dürfte die Kurse fallen lassen und es den Konzernen ermöglichen, diese für einen sehr niedrigen Preis zu privatisieren, bevor sie sie dann wieder etwa in Honkong an die Börse brächten, so Fried. Geschädigte wären dann vor allem US-amerikanische Anleger.

Lesen Sie auch: Kann Hongkong ein globales Finanzzentrum bleiben?

Entsprechend rechnet Fried mit massiven Protesten von Seiten der Wall Street - die womöglich verhindern könnten, dass das Gesetz letztlich das demokratisch dominierte Repräsentantenhaus passiert und Anwendung findet.