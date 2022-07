Die Krankheit hat sich seit Anfang Mai weltweit ausgebreitet. Im laufenden Jahr wurden mehr als 16.000 Fälle aus mehr als 75 Ländern gemeldet. Die US-Gesundheitsbehörde CDC listet auf ihrer Website knapp 17.000 bestätigte Fälle in 74 Ländern auf. In der Vergangenheit trat die Erkrankung hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf und nur selten andernorts. Zuletzt wurden die Affenpocken jedoch auch verstärkt aus Europa gemeldet.

WHO: Das Verbreitungsrisiko in Europa ist hoch

Ob wegen der Affenpocken der Gesundheitsnotstand erklärt werden sollte, war in der WHO bis zuletzt umstritten. Generaldirektor Tedros erklärte, er habe die Entscheidung gegen die Mehrheit des beratenden Expertenkomitees getroffen. Lediglich sechs Mitglieder des Gremiums hätten für diese Einstufung und neun dagegen gestimmt. Auf seiner vorherigen Sitzung Ende Juni hatte das Komitee entschieden, dass der gegenwärtige Ausbruch noch keinen Gesundheitsnotfall darstellt. Damals waren nur rund 3000 Fälle bekannt.