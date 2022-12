Die Inflation in der Türkei hat sich im November nach offiziellen Angaben erstmals seit anderthalb Jahren wieder leicht abgeschwächt. Die Teuerung liegt nun bei 84,4 Prozent im Jahresvergleich – nach 85,5 Prozent im Oktober, wie die staatliche Statistikbehörde Tuik am Montag bekannt gegeben hat. Seit Mai 2021 ist die Inflation in der Türkei Monat für Monat kontinuierlich auf immer neue Rekordwerte angestiegen.