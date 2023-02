US-Präsident Joe Biden hat den ehemaligen Mastercard-CEO Ajay Banga zum neuen Chef der Weltbank nominiert. Der in Indien geborene US-Bürger sei wie kein anderer in der Lage, die Organisation in diesem kritischen Moment der Geschichte zu führen, hieß es in einer Mitteilung. »Er hat mehr als drei Jahrzehnte damit verbracht, erfolgreiche, globale Unternehmen aufzubauen und zu leiten, die Arbeitsplätze schaffen und Investitionen in Entwicklungsländer bringen.«