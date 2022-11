Was ist die Weltklimakonferenz - oder COP27?

Die Weltklimakonferenz tritt jährlich zusammen, immer in einem anderen Land. Auf Einladung der Vereinten Nationen debattieren rund 200 Staaten zwei Wochen lang, wie die Erderhitzung auf ein noch erträgliches Maß eingedämmt werden kann. COP steht kurz für «Conference of the Parties», also die Konferenz der Parteien - gemeint sind jene Staaten, die die sogenannte Klima-Rahmenkonvention unterschrieben haben. Dieses Jahr trifft man sich in Ägypten zum 27. Mal - daher COP27. Es reisen voraussichtlich etwa 30 000 Menschen an - nicht nur Regierungsvertreter, sondern auch Hunderte Journalisten und zig Vertreter von Klimaschutzorganisationen.