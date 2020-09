US-Wahlkampf Keine Faktenchecks im TV-Duell von Biden und Trump

US-Präsident Donald Trump und der ehemalige Vizepräsident Joe Biden treffen am Dienstagabend zum ersten TV-Duell im Rahmen der Präsidentschaftswahl aufeinander. Das Interesse ist so groß. Moderator Chris Wallace von Fox News will die Debatte nicht für Faktenchecks unterbrechen.