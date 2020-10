Scharfer China-Kritiker US-Senator Rubio will Ant-Börsengang verzögern

Er gehörte schon zu den schärfsten Gegnern der chinesischen App TikTok in den USA, jetzt zieht er gegen die Alibaba-Tochter Ant Financial zu Felde: US-Senator Marco Rubio will den Rekordbörsengang verzögern - aber wie?