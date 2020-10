Boom der Briefwahl 50 Millionen Amerikaner haben schon gewählt

Der Wahltermin ist am 3. November - doch für einen Großteil der Amerikaner ist das Rennen ums Weiße Haus schon gelaufen. Dank Brief- und Frühwahl haben bereits ein Drittel so viele Wähler abgestimmt wie 2016.