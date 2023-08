Seit 1999 die Europäische Währungsunion startete, hat sich ein Dollar-Euro-System herausgebildet. Heute werden rund 60 Prozent der offiziellen Devisenreserven in US-Währung gehalten, rund 20 Prozent in Euro. Bei der Finanzierung von Staaten und Unternehmen durch die Emission internationaler Schuldverschreibungen liegt der gemeinsame Anteil von Dollar und Euro sogar bei rund 90 Prozent, bei internationalen Krediten und im Zahlungsverkehr jeweils bei 75 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) kürzlich in einer Studie gezeigt hat. An den Devisenmärkten ist der Tausch Dollar gegen Euro (und umgekehrt) die mit Abstand häufigste Transaktion.

Andere Währungen spielen kleine Nebenrollen, auch wenn ihre Sichtbarkeit allmählich zunimmt. Yen, Pfund, Kanadischer und Australischer Dollar sowie Schweizer Franken konnten in den vergangenen Jahren steigende Anteile bei den internationalen Devisenreserven verbuchen. Das Gewicht des Euro legt weiter zu, während der US-Dollar allmählich an Gewicht verliert.

Eine aktuelle Umfrage der Schweizer Großbank UBS unter Zentralbank-Devisenmanagern rund um den Globus zeigt: 94 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Notenbanken ihre Währungsreserven weiter diversifizieren werden, um sich gegen die zunehmenden geostrategischen Spannungen zu wappnen. Die Währung, die davon in den kommenden fünf Jahren am meisten profitieren werde, ist der Euro – nicht der Renminbi. Alle übrigen BRICS-Währungen sind international sowieso unbedeutend und werden es wohl auf lange Zeit bleiben.

Der Dollar – eine Weltwährung auf Abruf?

Schon interessant: Die aufstrebende Weltmacht China, einer drei großen Wirtschaftsräume auf dem Globus (neben den USA und der EU), ist nicht in der Lage, ihr beträchtliches realwirtschaftliches Gewicht in der Weltwährungspolitik zur Geltung zu bringen.

Dabei verfügt die rote Megavolkswirtschaft über eine Grundvoraussetzung für die internationale Verbreitung einer Währung: China ist an einem Großteil des Welthandels beteiligt. Wenn chinesische Im- und Exporteure ihre Lieferanten und Kunden dazu bewegen könnten, in Renminbi abzurechnen, wäre das China-Geld international bereits viel präsenter. Das gelingt aber offenkundig nicht in größerem Umfang.

Eine Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich vom Frühjahr 2022 zeigt, dass der Renminbi lediglich an 7 Prozent aller Devisenmarkttransaktionen beteiligt war. Ein Zuwachs gegenüber der Vorgängerstudie von 2019, als Chinas Währung nur einen Devisenmarktanteil von 4 Prozent hatte, aber immer noch ein verschwindend geringer Anteil gegenüber Dollar und Euro; sogar Yen und Pfund Sterling brachten deutlich größere Marktanteile auf die Waage, obwohl die dahinterstehenden Volkswirtschaften deutlich kleiner sind.

Der US-Dollar mag eine Weltwährung auf Abruf sein. Aber bis es so weit ist, dürften noch viele Jahre vergehen.

Weltgeltung, monetär gesehen

Ganz grundsätzlich: Eine einmal etablierte internationale Währung hat typischerweise enormes Beharrungsvermögen, weil mehrere Geldfunktionen ineinandergreifen. Deshalb legt bislang alle Welt ihr Geld in Dollar an, gerade in Krisenzeiten. Devisen Made in USA gelten als sicherer Hafen und ultimatives Wertaufbewahrungsmittel. Letztlich steht dahinter das Vertrauen in die amerikanische Volkswirtschaft, ihre Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit. Dazu kommen Netzwerkeffekte, die zusätzlich stabilisierend wirken: Der Dollar ist zugleich Reserve-, Anlage-, Finanzierungs- und Transaktionswährung. Hochliquide Devisenmärkte machen Dollar-Geschäfte jederzeit zu niedrigen Kosten möglich. Für den Euro gilt ähnliches, allerdings mit Abstrichen. Die internationale Nutzung der Gemeinschaftswährung entspricht in etwa der realwirtschaftlichen Bedeutung der Eurozone. Die Verbreitung des Dollar jedoch übersteigt das Gewicht der US-Wirtschaft bei Weitem.

All die Funktionen eines Weltgelds verstärken sich gegenseitig. Deshalb lässt sich ein monetärer Standard, der einmal etabliert ist, nicht so einfach durch einen neuen ersetzen. Ein solcher Wechsel passiert deshalb nur alle paar Generationen – zuletzt nach dem Ersten Weltkrieg, als das Britische Pfund nach und nach seine international dominierende Rolle verlor. Dem Abstieg des Pfundes als Weltgeld ging ein langer relativer Abstieg des britischen Empire voraus. Andere Mächte holten wirtschaftlich und militärisch auf, insbesondere die USA und das Deutsche Reich. Doch das Pfund und der Finanzplatz London blieben noch eine ganze Weile das finanzielle Zentrum der Welt.

China-Geld mit begrenztem Potenzial

Die Hürden für einen Wechsel des Währungsstandards sind hoch. Wer den Dollar verwendet, erwartet vor allem eines: schier unendliche Liquidität: Der entscheidende Vorteil liegt in der Möglichkeit, jederzeit jede beliebige Summe verkaufen und kaufen zu können. Und zwar zu niedrigen Abwicklungs- und Absicherungskosten und relativ stabilen Wechselkursen. Dazu bedarf es großer, tiefer Finanzmärkte und offener Grenzen, berechenbarer Politik und Rechtssicherheit.

Chinas währungspolitisches Potenzial sei deshalb begrenzt, schlussfolgern der Berkeley-Ökonom Barry Eichengreen (71) und seine Co-Autoren in einer Studie. Zwar dürfte der Marktanteil des Renminbis über das heutige Niveau hinaus steigen. Aber eine echte Konkurrenz für den US-Dollar sei das nicht – auch wenn Pekings Führung es gern so hätte und sich aktiv um die internationale Verbreitung seiner Währung bemüht.

Eichengreen und Kollegen erkennen ein Muster: Länder, die intensiv mit China Handel treiben und ihre Importe teils in Renminbi abwickeln, halten auch einen größeren Anteil ihrer Devisenreserven in China-Währung. Sollte der Renminbi verstärkt in Handelsgeschäften eingesetzt werden, werde auch sein Anteil als Reservewährung allmählich zunehmen.

Doch Chinas Finanzmärkte sind durch Kapitalverkehrs- und Devisenkontrollen vom Rest der Welt abgekoppelt – wer Gelder in Renminbi hält, kann sie nicht frei tauschen. Der Offshore-Renminbi-Markt in Hongkong bietet ein Ventil, ersetzt aber nicht vollständige Konvertibilität. Wegen staatlich gesetzter Marktschranken hat Chinas Währung nicht jenen Liquiditätsvorteil, der den Dollar – und mit Abstrichen den Euro – international so begehrt macht.

Übergriffige Politik

Auch die zunehmend übergriffige Wirtschaftspolitik, mit der Chinas Anführer Xi Jinping (70) sein Land drangsaliert, trägt nicht gerade zur währungspolitischen Glaubwürdigkeit bei. Unvorhersehbare Eingriffe haben in den vergangenen Jahren handstreichartig ganze Branchen platt gemacht. Erfolgreiche dynamische Unternehmer wie Alibaba-Gründer Jack Ma (58) wurden ins Abseits gedrängt und verschwanden aus der Öffentlichkeit. Angesichts schlechter Wirtschaftsdaten haben Pekings Statistiker kürzlich die Veröffentlichung von Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit und zur Stimmung der Verbraucher eingestellt. Alles nicht gerade sonderlich vertrauenserweckend.