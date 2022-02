Eskalation im Osteuropa-Konflikt Russland erkennt Unabhängigkeit von Donezk und Luhansk an

Das dürfte die Lage an den Weltbörsen kaum beruhigen: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die abtrünnigen Regionen in der Ostukraine als unabhängig anerkannt. Damit ist das Minsker Friedensabkommen gescheitert – Russland könnte nun in die Gebiete einmarschieren.