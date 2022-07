Finanzbranche besonders betroffen

Deutliche Unterschiede bei den Überstunden zeigen sich in den einzelnen Wirtschaftsbereichen, fanden die Statistiker heraus. Am weitesten verbreitet waren Überstunden demnach im Bereich Finanz- und Versicherungsleistungen, wo fast jeder fünfte Beschäftigte (19 Prozent) davon betroffen war. Auch in der Energieversorgung leistete mit 18 Prozent ein vergleichsweise hoher Anteil Mehrarbeit.