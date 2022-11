Preissteigerung Inflationsrate in der Türkei steigt auf knapp 86 Prozent

Es ist kaum zu glauben: Während die Inflationsrate in der Türkei auf einen neuen Höchststand steigt, will Staatschef Recep Tayyip Erdoğan die Zinsen weiter senken. Dabei gehen unabhängige Experten davon aus, dass die Teuerung in seinem Land eigentlich sogar doppelt so hoch ist.