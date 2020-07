Neues Sicherungsgesetz wirkt TikTok stellt lokalen Dienst in Hongkong ein

Mit dem neuen Sicherheitsgesetz dürfen Behörden nun Immobilien durchsuchen und Bewohner festsetzen. Institutionen und Unternehmen richten sich darauf ein.Die Video-App TikTok will in den kommenden Tagen ihren Dienst in Hongkong einstellen.