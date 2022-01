IG Metall wirbt um Mitarbeiter in Grünheide "Tesla-Aktienoptionen nur on top zum Tarifgehalt"

Im neuen Tesla-Werk in Grünheide in Brandenburg sollen 12.000 Mitarbeiter bis zu 500.000 Elektroautos pro Jahr bauen. Die IG Metall wirbt um die Beschäftigen und hat auch eine klare Meinung zum Vergütungsmodell. An die deutsche Mitbestimmung der Mitarbeiter wird sich Tesla-Chef Elon Musk erst gewöhnen müssen.