Entscheidung in Brüssel Atomkraft und Gas sollen "grünes Siegel" bekommen

Am heutigen Mittwoch soll in Brüssel die Entscheidung fallen: Die EU-Kommission will Investitionen in Gaskraftwerke oder Atommeiler als klimafreundlich einstufen. So soll das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden. Kritik kommt aus Berlin.