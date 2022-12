"Seapeak Hispania" fungiert als schwimmendes Lager Tanker mit erster LNG-Ladung am Terminal Lubmin eingetroffen

Für das privat finanzierte LNG-Terminal in Lubmin an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwoch das erste Flüssigerdgas eingetroffen. Das Terminal in Lubmin soll vor allem Ostdeutschland versorgen und noch dieses Jahr seinen Betrieb aufnehmen.