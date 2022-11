Auf Platz 6 und 7 der Spenderliste folgen nach dem Spitzenreiter George Soros zwei weitere Großspender für die Demokraten: Sam Bankmann-Fried ist Gründer und Chef der Krypto-Handelsplattform FTX und hat in diesem Jahr bereits 36 Millionen Dollar an die Demokraten gespendet. Der 30jährige Krypto-Milliardär Bankmann-Fried gehört mit einem Vermögen von rund 20 Milliarden Dollar zu den 100 reichsten Amerikanern. Bereits im Präsidentschafts-Wahlkampf 2020 war er einer der größten finanziellen Unterstützer von Joe Biden. Der Chef des Coinbase-Konkurrenten FTX ist Mitglied der Initiative "Giving what we can" und plant, nach dem Vorbild der "Giving Pledge" des US-Milliardärs Warren Buffett, den größten Teil seines Vermögens im Laufe seines Lebens an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden.

Auf Platz 7 folgt der Medienunternehmer Fred Eychaner, der 2022 bislang rund 35 Millionen Dollar an die Demokraten gespendet hat. Eychaner führt die Newsweb Corporation, zu der neben Zeitungen im Großraum Chicago auch TV- und Radiostationen gehören. Nach dem Verkauf des TV-Senders WPWR TV an Fox Corp. gründete Eychaner den Radiosender WCPT mit dem Auftrag, dem "Progressive Talk" in den USA eine Stimme zu geben. Eychaner setzt sich für die Rechte von Homosexuellen ein und unterstützt ähnlich wie Soros mehrere philanthropische Organisationen. Bereits 2012 hatte Eychaner die Demokraten im Wahlkampf mit einer zweistelligen Millionensumme unterstützt.