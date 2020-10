Förderung für Elektroautos Söder regt Umtauschscheine für Verbrenner an

Der bayerische Ministerpräsident macht einen neuen Vorschlag: Wer jetzt einen Benziner oder Diesel kauft, könnte sich per Umtauschschein bereits eine Vergünstigung für ein Elektroauto in einigen Jahren sichern, so Markus Söder.