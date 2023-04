Die weltweiten Militärausgaben stiegen im Jahr 2022 real um 3,7 Prozent auf 2,24 Billionen Dollar, so das Stockholmer Friedensforschungsinstitut in der Erklärung. Der Überfall von Russlands Diktator Wladimir Putin auf das Nachbarland Ukraine hat eine Rüstungsspirale in Gang gesetzt und nun den größten jährlichen Anstieg der Ausgaben in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges vor drei Jahrzehnten verursacht.