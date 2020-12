Merkels letzte Neujahrsansprache "Seit wenigen Tagen hat die Hoffnung Gesichter"

"Nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer 16. und wohl letzten Neujahrsansprache. "Und nie haben wir mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen."