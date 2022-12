Vor den Winterspielen 2014 wandelte Deripaska, der mit dem Aluminiumhersteller Rusal ein Milliardenvermögen erzielt hat, noch eng an Putins Seite. Der Kreml-Chef pumpte zweistellige Milliardensummen in die Olympiastadt Sotschi und Deripaska war einer der größten Projektentwickler vor Ort. Die ganze Welt sollte das moderne Russland sehen, in Sotschi gab es viel Geld zu investieren und zu verdienen. Putin und Deripaska, Seite an Seite bei der Entwicklung eines nachhaltigen Touristenmagneten am Schwarzen Meer.