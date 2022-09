Das Parlament tritt zusammen, um eine Beileidsbekundung zu verabschieden. Alle parlamentarischen Arbeiten werden für zehn Tage ausgesetzt.

Der Premierminister und das Kabinett werden um 15.30 Uhr mit dem neuen König zusammentreffen.

D-Day+2: "Operation Unicorn", also Einhorn

Der Sarg der Königin wird in den Buckingham-Palast gebracht, sofern er nicht bereits dort ist.

Weil die Königin in Balmoral in Schottland gestorben ist, wird ihr Leichnam mit dem königlichen Zug nach London überführt. Der Vorgang wird als "Operation Unicorn", also Einhorn, bezeichnet. Sollte die Überführung per Zug nicht möglich sein, wird ihr Leichnam nach London zurückgeflogen.

Das Einhorn ist das Wappentier Schottlands. Dort starb Elizabeth II. am Donnerstagnachmittag im Alter von 96 Jahren. Ihre gesamten nahen Verwandten waren zuvor zur Sommerresidenz der Queen geeilt.

D-Day+3: Charles beginnt Trauerreise

Der neue König wird den Kondolenzantrag in der Westminster Hall entgegennehmen. Anschließend begibt er sich auf eine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich, beginnend mit Schottland. Er wird im schottischen Parlament einen Kondolenzantrag entgegennehmen und an einem Gottesdienst in der St. Giles' Cathedral in Edinburgh teilnehmen.

D-Day+4: Der neue König macht Station in Nordirland

An diesem Tag trifft der neue König in Nordirland ein, wo er im Hillsborough Castle eine weitere Beileidsbekundung entgegennehmen und einen Gottesdienst in der St. Anne's Cathedral in Belfast besuchen wird.

Es findet eine Probe für die "Operation Lion", zu Deutsch Löwe, statt: die Prozession mit dem Sarg vom Buckingham Palace zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster.