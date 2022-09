Auf dem britischen Arbeitsmarkt herrscht akuter Mangel an Arbeitskräften . Das ist zum einen eine Folge des Brexits, durch den die Möglichkeiten für Nicht-Briten auf der Insel zu arbeiten, stark eingeschränkt wurden. Zum anderen hat auch die Corona-Pandemie zu diesem Problem beigetragen: Viele Arbeitskräfte entschieden sich in der wirtschaftlichen Flaute für den vorzeitigen Ruhestand und fehlen heute am Arbeitsmarkt. Auch die Tatsache, dass die Löhne in Großbritannien seit dem Brexit kaum gestiegen sind, trägt nicht zur Verbesserung der Situation bei.

Der britische Gesundheitsdienst NHS steht enorm unter Druck . Millionen Menschen warten seit dem Beginn der Corona-Pandemie auf Operationen und Behandlungen, laut Berichten ist es derzeit oft nicht mal möglich, einen Termin beim Hausarzt zu bekommen. Zudem benötigen die Pflege und die Sozialfürsorge dringend Reformen.

Das drängendste Problem sind in Großbritannien wie auch hierzulande die stark steigenden Lebenshaltungskosten. Die Inflationsrate ist zuletzt auf 10 Prozent gestiegen, noch höher als in der EU und Deutschland. Die britische Notenbank hat bereits mit mehreren Zinserhöhungen versucht, gegenzusteuern. Die Bank of England ist jedoch nicht sehr optimistisch, was auch daran liegen dürfte, dass die Inflation vor allem durch die immer teurer werdende Energie getrieben wird, auf die sich der Leitzins kaum auswirken dürfte. Die Notenbank erwartet daher bis zum Ende des Jahres einen Anstieg der Inflationsrate auf 13 Prozent.

Das Bruttoinlandsprodukt Großbritanniens ging bereits von April bis Juni um 0,1 Prozent zurück. Und auch an dieser Stelle erscheint der Gesamtausblick der Notenbank düster: Die Bank of England erwartet für Großbritannien Ende des Jahres eine Rezession, die bis Ende 2023 anhalten dürfte.

Und zu alldem also noch der Tod der Queen als Schock und Stimmungstöter. Was kann die britische Regierung da tun? Premierministerin Truss hat bereits im Wahlkampf um die Johnson-Nachfolge mit einigen Ideen irritiert. Im Kampf gegen die Inflation setzt die frühere Managerin des Ölriesen Shell auf Steuersenkungen. Ein Mittel, das Ökonomen zufolge zumindest zweifelhaft erscheint: Einer der Treiber von Preissteigerungen ist stets die Menge an liquiden Mitteln, die in der Wirtschaft für Konsum und Investitionen zur Verfügung stehen. Diese würden durch Steuersenkungen erhöht – die Gefahr, die Inflation auf diesem Wege zusätzlich anzuheizen, ist also kaum von der Hand zu weisen.