Zu lange hätten arbeitende Menschen ihre Gesundheit geopfert und seien von der Wirtschaft zurückgelassen worden, erklärte das Staatsoberhaupt zugleich am Donnerstag vor Gewerkschaftsmitgliedern in Philadelphia. "Gleichzeitig sind die an der Spitze mit allem durchgekommen." Biden warf den oppositionellen Republikanern Verantwortungslosigkeit in der Haushaltspolitik vor und verwies auf sein Vorhaben, die Verschuldung um fast drei Billionen Dollar in einer Zehn-Jahres-Frist zu verringern. Neben der Mindeststeuer von 25 Prozent für Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar sollen dazu auch höhere Steuern für Einkommen von mehr als 400.000 Dollar pro Jahr beitragen.