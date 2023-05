Mehrere Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

In Deutschland lag der Schwerpunkt der Razzien nach offiziellen Angaben in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Thüringen. Die Polizei durchsuchte Wohn- und Geschäftsräume an zahlreichen Orten und vollstreckte mehr als 30 Haftbefehle. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD) erklärte, mit dem Großeinsatz hätten die Behörden der 'Ndrangheta "einen empfindlichen Schlag versetzt". Der Druck auf die organisierte Kriminalität in Deutschland sei so hoch wie noch nie. "Das spiegelt sich in der hohen Zahl der Ermittlungsverfahren", sagte die SPD-Politikerin.