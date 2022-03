Importstopp für russisches Öl möglich Ölpreise steigen auf 14-Jahreshoch

Der Preis der Nordseesorte Brent nähert sich mit knapp 140 Dollar dem Rekordniveau aus dem Sommer 2008 an. Ein möglicher Importstopp für Öl aus Russland versetzt Käufer am Ölmarkt in Panik.