Ostsee-Pipeline Streit mit Netzagentur - Betreiber von Nord Stream 2 ziehen vor den BGH

Der russische Gasriese Gazprom will den Betrieb der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Kürze aufnehmen - ohne eine Zertifizierung durch die deutschen Behörden. Die Bundesnetzagentur warnt vor diesem Schritt. Nun ziehen die Pipeline-Betreiber vor den BGH, um eine Regulierung in Deutschland zu verhindern.