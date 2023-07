Ein paar Tage später schien Farage durch einen BBC-Bericht als Verschwörungserzähler widerlegt: Der Ex-Politiker habe schlicht nicht genug Geld deponiert, um die exklusiven Bedingungen der Privatbank zu erfüllen – eine Million Pfund an Investitionen oder drei Millionen Pfund an Einlagen. Daher sei ihm angeboten worden, als Ersatz Konten bei der Mutterbank NatWest zu eröffnen. Das stritt Farage auf Anfrage auch gar nicht ab, merkte jedoch auch an, dass die Privatbank in den vergangenen zehn Jahren kein Problem damit gehabt habe.