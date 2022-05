Freie Fahrt für das 9-Euro-Tickets: Der Bundesrat stimmte am Freitag dem vom Bundestag beschlossenen Finanzierungsgesetz für die Sonderaktion zu, die ab 1. Juni für drei Monate starten soll. Es ist Teil des Entlastungspaketes der Ampelkoalition und soll ein Schnupperangebot sein, um Kunden anzulocken. So sollen Autofahrer ermuntert werden, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Außerdem entlastet es Millionen Menschen von den Preissteigerungen infolge des Ukrainekrieges, die kein Auto haben.

Der Bundestag hatte bereits am Donnerstagabend den Weg für das Neun-Euro-Ticket im Bund freigemacht. Das Parlament votierte für die Änderung des sogenannten Regionalisierungsgesetzes. Die Länderkammer entschied dann abschließend über die Finanzierung. Es geht um zusätzliche Mittel zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs für die Länder in Höhe von 3,7 Milliarden Euro für dieses Jahr. Davon sind 2,5 Milliarden Euro für das Neun-Euro-Ticket vorgesehen.

In den Reden vor der Abstimmung lobten viele Länder-Chefs das Ticket, wiesen jedoch darauf hin, dass die Bundesregierung auch längerfristig den öffentlichen Nahverkehr mehr bezuschussen müsse. Die Regierung habe keinen Plan, was nach der Aktion Ende August passieren soll. Doch auch dann würden die Energiekosten wahrscheinlich noch sehr hoch sein, bemängelte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Das 9-Euro-Ticket sei eine »Riesenchance« für klimafreundliche Mobilität, warb Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bereits am Donnerstagabend. Aus seiner Sicht sei das Vorhaben schon jetzt ein Erfolg: »Ganz Deutschland spricht vom öffentlichen Personennahverkehr.« Die Bundesregierung wisse, dass sie Geld in die Hand nehmen müsse, so der Minister kurz vor der Abstimmung.

Das Sommer-Ferien-Ticket: Ab Montag geht es los

Die Anbieter stehen schon in den Startlöchern: Bus- und Bahnbetreiber sowie Verbünde haben vor Wochen begonnen, Fahrkartenautomaten, Internetseiten und Apps mit dem neuen Angebot zu ergänzen. »Alle Unternehmen haben uns signalisiert, dass sie technisch bereit sind und dass es losgehen kann«, hieß es etwa beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Ein Großteil der Anbieter – darunter die Deutsche Bahn – will am Montag den Verkauf freischalten. Einige starten schon Samstag. Einzelne Anbieter haben sogar bereits die ersten Tausend Tickets verkauft, in Hamburg soll der Verkauf am Freitag beginnen.