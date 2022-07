Sie sagen, Mobilität in Städten und ihrem Umkreis muss am Bedarf orientiert sein. In der Diskussion fällt dabei oft der Begriff der "Seamless Mobility", also das nahtlos aufeinander abgestimmte Angebot verschiedener Mobilitätsanbieter. Das braucht Planung. Wie gut sind die Städte darin?

Nachhaltige Mobilität bedeutet nicht darüber reden, sondern Ideen und Konzepte umsetzen und in der Praxis erproben. Wie immer sind hier einige wenige Städte progressiver, während viele andere nur darüber reden. Die integrierten Mobilitätsflatrates in Augsburg, Jelbi in Berlin oder Switch in Hamburg sind sicherlich Vorzeigemodelle, die sich immer weiter entwickeln müssen und werden. Solche und viele neue Angebote werden wir in Zukunft in jeder Stadt nutzen können.

Wie gut arbeiten ÖPNV und private Mobilitätsanbieter mit Blick auf eine integrierte Mobilität zusammen? Gibt es Vorbehalte, vielleicht sogar Konkurrenz, die einer nahtlosen Mobilität zuwiderläuft?