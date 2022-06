Die Türkei hat den Weg freigemacht für eine Nato-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland. Dies gaben übereinstimmend am Dienstagabend das türkische Präsidialamt, der finnische Präsident Sauli Niinistö (73) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (63) bekannt. "Die Türkei, Finnland und Schweden haben ein Memorandum unterzeichnet, das auf die Bedenken der Türkei eingeht", sagte Stoltenberg am Rande des Nato-Gipfels in Madrid.