Die Lufthansa etwa stellt den Flugbetrieb an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München am Freitag komplett ein und streicht insgesamt über 1300 Flüge. "Am Samstag starten wir wieder in den Regelbetrieb", sagte ein Konzernsprecher. Die Airline wollte sich aber nicht zu den finanziellen Auswirkungen des Streiks oder des jüngsten IT-Ausfalls äußern. In der Vergangenheit hatte Lufthansa Streikkosten in ähnlichen Fällen auf zehn bis 15 Millionen Euro pro Tag beziffert.