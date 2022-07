Ausverkauf bei Italien-Anleihen beschleunigt sich

Nach der Rücktrittsankündigung des italienischen Ministerpräsidenten hat sich der Ausverkauf bei Staatsanleihen des Landes am Abend noch einmal beschleunigt. Im Gegenzug stieg die Rendite der zehnjährigen Papiere auf 3,549 Prozent nach 3,407 am Vortag an. Der Rendite-Abstand zu den zehnjährigen Bundespapieren vergrößerte sich auf 224 nach 208 Basispunkten am Mittwoch.

Die politische Unsicherheit fällt in eine Zeit, in der Italien mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen hat, darunter eine Abhängigkeit von russischem Erdgas sowie eine Dürre im Land. In der EU werde die Entwicklung in Italien mit Besorgnis und Erstaunen verfolgt, sagte Wirtschaftskommissar und früherer Ministerpräsident von Italien, Paolo Gentiloni, vor Draghis Ankündigung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei Zusammenhalt und Stabilität notwendig.