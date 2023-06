Wie man mit großen Konzernen umgeht, darin hat EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager (55) reichlich Erfahrung. In den vergangenen Jahren hat sie der Alphabet-Tochter Google Strafen in Höhe von rund 8 Milliarden Euro aufgebrummt, da der Konzern seine Marktmacht in Europa missbraucht habe. Gegen weitere US-Techriesen wie Meta, Apple und Microsoft laufen ähnliche Verfahren. Nach zwei Amtsperioden als Wettbewerbskommissarin will sie im kommenden Jahr das Betätigungsfeld wechseln: Sie freue sich, dass die dänische Regierung sie als Kandidatin in den Blick genommen habe, um ab 2024 die Europäische Investmentbank (EIB) zu führen. Vestager würde im Fall ihrer Wahl den Deutschen Werner Hoyer (71) bei der EIB beerben.