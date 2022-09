Alexander Subbotin, Lukoil

Der Fall: Subbotin ist ebenfalls im Mai gestorben. Er war leitender Angestellter bei Lukoil, jenem Gaskonzern, dessen Vorstandschef am Donnerstag ums Leben kam.

Der Erklärungsversuch: Subbotins Fall wurde in den russischen Medien detailgetreu erörtert. Demnach sei er bei einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht gestorben. Ein Schamane hätte ihn in seiner Wohnung in Mytischtschi nordöstlich von Moskau empfangen. Dort hätten sie ihm über einen Schnitt in die Haut zunächst Krötengift verabreicht, später habe er unter anderem noch in Hahnenblut gebadet, bevor sich Subbotin plötzlich unwohl gefühlt und erbrochen habe. Der Schamane und seine Ehefrau hätten den Milliardär auf einer Liege im Keller zur Ruhe gelegt, er sei dann aber nicht mehr aufgestanden.