Landtagswahl in Niedersachsen SPD klar vor CDU, FDP muss zittern

Die SPD bleibt in Niedersachsen stärkste Partei. Bei der Landtagswahl liegen die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Weil in den ersten Hochrechnungen klar vor der CDU. Grüne und AfD verbuchen deutliche Zugewinne, die FDP muss um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.