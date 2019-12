Die türkische Wirtschaft wächst nach längerer Flaute wieder. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis September um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie das nationale Statistikamt am Montag mitteilte. Zuvor war es drei Quartale in Folge geschrumpft, zuletzt 1,6 Prozent. Zu verdanken ist das Comeback vor allem der Landwirtschaft, die um 3,8 Prozent wuchs. Auch die Industrie schaffte ein überdurchschnittlich Plus von 1,6 Prozent, während die Dienstleister um 0,6 Prozent zulegten, die ehemals brummende Baubranche schrumpfte dagegen um 7,8 Prozent.

Die Nachrichtenagentur dpa meldete derweil unter Bezug auf die Vorquartale, dass sich die Wirtschaft der Türkei abgeschwächt habe. Im dritten Quartal sei die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen, teilte die nationale Statistikbehörde am Montag in Ankara mit. Analysten seien von der Entwicklung überrascht worden. Sie hätten im Vergleich zum im Schnitt für die Monate Juli bis September eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 Prozent erwartet. Gebremst wurde die türkische Wirtschaft in den Sommermonaten laut dpa vor allem durch ein schwächeres Wachstum des Konsums.

Das lange Zeit mit jährlichen Wachstumsraten um 5 Prozent glänzende Schwellenland leidet derzeit unter der kräftigen Abwertung der Landeswährung Lira, die 2018 um annähernd ein Drittel zum Dollar verlor. Das verteuert Importe und treibt die Inflation nach oben, was wiederum die Kaufkraft der Türken schmälert. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen deshalb für das zu Ende gehende Jahr lediglich mit einem Wachstum von 0,5 Prozent.

Um dieKonjunktur mit billigerem Geld anzukurbeln, hat die Zentralbank ihren Leitzins kräftig gesenkt. Er liegt derzeit bei 14 Prozent, nachdem er im Juli noch 24 Prozent betrug. Die Regierung sagt für 2020 ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent voraus.

reuters/dpa/akn