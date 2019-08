Industrieproduktion fällt dreimal so stark wie erwartet

Mitarbeiter bei Mercedes-Benz in Bremen: Auch die Autoindustrie leidet unter schwächerer Nachfrage.

Die deutschen Unternehmen in Industrie, Bau und Energieversorgung haben ihre Produktion im Juni deutlich zurückgefahren. Im Vergleich zum Vormonat ging die Herstellung des verarbeitenden Gewerbes um 1,5 Prozent zurück, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Der Rückgang war dreimal so stark wie Analysten im Mittel erwartet hatten. Zudem wurde der Zuwachs im Vormonat von 0,3 auf 0,1 Prozent nach unten angepasst.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Produktion des verarbeitenden Gewerbes im Juni um 5,2 Prozent zurück. Das ist der stärkste Rückgang seit November 2009, also zu Zeiten des Wirtschaftseinbruchs infolge der globalen Finanzkrise.

In der Baubranche zog die Produktion im Juni gegen den Trend um 0,3 Prozent an. Die Energieversorger meldeten hingegen ein Minus von 1,6 Prozent. In der Industrie ging es sogar um 1,8 Prozent bergab.

Die exportabhängige deutsche Wirtschaft leidet unter der schwächeren Weltkonjunktur, Handelskonflikten und Unsicherheiten wie dem Brexit. Im Juni zogen die Industrieaufträge zwar mit 2,5 Prozent so stark an wie seit fast zwei Jahren nicht mehr, doch war dies ungewöhnlich vielen Großbestellungen zu verdanken.

"Die Aussichten für die deutsche Industrie sind derzeit alles andere als rosig", sagte der Konjunkturexperte des Ifo-Instituts, Robert Lehmann. "Immer mehr Firmen vermelden, dass sie ihre Produktion im kommenden Vierteljahr drosseln wollen." Der aktuellen Ifo-Umfrage zufolge schätzen sie die Produktionserwartungen so schlecht ein wie seit November 2012 nicht mehr.

rei/dpa/Reuters