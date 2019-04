Die Wachstumsperspektiven der Weltwirtschaft sind nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) weiterhin stark eingetrübt. In einem am Dienstag in Washington veröffentlichten Konjunkturbericht schraubt der IWF seine Prognose für das globale Wachstum deshalb herunter: Für das laufende Jahr sagt die Organisation nun nur noch einen Zuwachs der Weltwirtschaft von 3,3 Prozent im laufenden Jahr voraus. Das sind 0,2 Punkte weniger als in einer vorherigen IWF-Prognose vom Januar.

Zu den größten Belastungen für die Wirtschaftsentwicklung zählt der IWF die fortbestehenden Handelskonflikte und das Risiko eines ungeordneten Brexit. Auch die Verlangsamung des Wachstums in Deutschland nennt der IWF als gravierenden Faktor.

Für Deutschland sagt die Organisation eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um lediglich 0,8 Prozent im laufenden Jahr voraus. Damit senkte der IWF seine Prognose für Deutschland vom Januar deutlich um 0,5 Prozentpunkte.

Die neue Deutschland-Prognose des IWF entspricht der Schätzung der fünf führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute. Sie hatten vergangene Woche ebenfalls ein Wachstum von nur 0,8 Prozent vorhergesagt.

la/dpa