Keine Entscheidung über Konjunkturpaket am Dienstag

Eisengießerei in Meuselwitz: Ein milliardenschweres Hilfspaket soll die deutsche Konjunktur wieder ankurbeln

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD nehmen sich mehr Zeit für die Beratungen über das milliardenschwere Konjunkturpaket, das die Wirtschaft nach dem Einbruch durch die Viruskrise wieder ankurbeln soll. Noch vor Beginn des Koalitionsausschusses am Dienstagnachmittag verständigten sich die Koalitionspartner nach Angaben einer SPD-Sprecherin darauf, am Dienstag noch keine Entscheidung zu treffen. Der Vorschlag sei aus der Union gekommen. Es solle zunächst bis 23.00 Uhr am Dienstagabend verhandelt werden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollten die Gespräche am Mittwochvormittag nach der Kabinettssitzung voraussichtlich gegen 10.00 Uhr fortgesetzt werden. Unionsvertreter waren am heutigen Dienstag bereits um 10.00 Uhr mit Kanzlerin Angela Merkel zu Vorgesprächen zusammengekommen, gegen 14.15 Uhr traf dann auch die SPD-Partei- und Fraktionsspitze im Kanzleramt ein. An den Verhandlungen nahm wie immer auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teil.

Bei dem Konjunkturpaket zeichneten sich zahlreiche Streitpunkte ab, bei denen die Konfliktlinien zum Teil quer durch die Parteien laufen. Eine der größten Differenzen rankt sich um die Frage, ob es eine Kaufprämie auch für Verbrennerautos geben soll. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, es seien nicht nur Einigungen in den Einzelpunkten nötig. Am Ende müssten viele Vorschläge gestrichen werden, damit das Paket nicht zu teuer werde.

SPD positioniert sich gegen Kaufprämie für Verbrenner

Vor den Beratungen hat die SPD-Spitze eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotoren ausgeschlossen. "Eine Kaufprämie für Autos der Verbrennertechnik wird es mit uns nicht geben", sagte Parteichefin Saskia Esken unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden am Dienstagnachmittag in Berlin. Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans sprach von rund 60 Punkten für die Verhandlungen. "Es wird sich lange hinziehen und vermutlich auch heute nicht zuende gehen", räumte Walter-Borjans ein.

Weiter sagte der Co-Parteichef, es gebe einigungsfähige Pakete. So seien die Koalitionspartner gemeinsam der Auffassung, dass die Wirtschaft gestützt sowie kleine und mittlere Unternehmen "am Leben erhalten" werden müssten. Bei anderen Dingen täten sich CDU und CSU schwer: "Das ist immer dann der Fall, wenn es um kleine und mittlere Einkommen geht."

luk / dpa, Reuters