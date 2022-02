Milliardenhöhe Koalition beschließt milliardenschweres Entlastungspaket

Wegen der hohen Spritpreise will die Ampelkoalition die Pendlerpauschale in der Steuererklärung anheben. Verbraucher in Deutschland sollen keine EEG-Umlage über die Stromrechnung mehr zahlen. Darauf einigten sich SPD, Grünen und FDP.