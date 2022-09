Erstmals erschienen Münzen mit der verstorbenen Queen im Jahr 1953, ein Jahr nachdem sie den Thron bestiegen hatte also. Seither gab es fünf verschiedene Queen-Porträts auf den Münzen, das letzte aus dem Jahr 2015, als die Queen bereits 88 Jahre alt war. Auf den Banknoten Großbritanniens erscheint die Queen erst seit 1960. Inzwischen ziert das Porträt der Queen zudem Geldscheine in verschiedenen Staaten des britischen Commonwealth, etwa in Kanada sowie in Australien. Auch dort werden die zuständigen Stellen wohl über neue Motive mit King Charles III. nachdenken. Berichten zufolge wurden in Australien erste Überlegungen zu neuen Münzen bereits kurz nach dem Tod der Queen angestellt .