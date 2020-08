Nikkei-Index rutscht ab Japans Ministerpräsident Abe offenbar vor Rücktritt

Der japanische Regierungschef Shinzo Abe will sich offenbar aus den Regierungsgeschäften zurückziehen. Laut örtlichen Medien will er seinen Rücktritt noch an diesem Freitag verkünden, aus gesundheitlichen Gründen.