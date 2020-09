Nachrichten am Morgen Japan regelt Abes Nachfolge - Schottland plant Referendum

Yoshihide Suga will die Nachfolge von Japans bisherigen Ministerpräsidenten Abe antreten, US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat mehr als 300 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden eingesammelt. Weitere Nachrichten am Morgen sehen Sie hier.