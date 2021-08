Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar pro Monat Wann drosselt die Fed die Geldflut?

Während die Preise in USA und Europa bereits deutlich anziehen, pumpen Fed und EZB monatlich hunderte Milliarden Dollar und Euro in den Markt. Ökonomen erwarten, dass Fed-Chef Jerome Powell heute zumindest einen Zeitpunkt für einen Kurswechsel in der Geldpolitik nennt.