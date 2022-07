In Italien droht die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi heute an einer Vertrauensabstimmung zu zerbrechen. Der Grund ist ein Streit zwischen den linken und rechten Lagern in der fragilen Koalition: Die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung hatte am späten Mittwochabend angekündigt, sie werde dem Votum im Senat fernbleiben. Parteichef Giuseppe Conte sagte vor Reporterinnen und Reportern, die Regierung müsse mehr im Kampf gegen die wachsenden sozialen Probleme unternehmen.