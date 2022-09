Insolvenzexperte Frank Grell "Wir dürfen nicht in eine Endzeitstimmung verfallen"

Haben Sie weitere Vorschläge, damit die Unternehmen besser durch die kommende Zeit kommen?

Es gibt die Überlegung, die Insolvenzantragspflicht für eine Zeit auszusetzen, wie es schon in der Corona-Zeit gemacht wurde. Von solchen Maßnahmen bin ich persönlich kein großer Freund. Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig ist, muss das einen Insolvenzantrag nach sich ziehen. Wir können es uns nicht leisten, im größeren Stil Unternehmen am Markt zu haben, die zahlungsunfähig sind.

Damit sprechen Sie ein Problem an: Durch bestimmte Maßnahmen wird auch Unternehmen geholfen, die womöglich unabhängig von der aktuellen Lage in Schwierigkeiten sind und in eine Insolvenz gehen müssten. Wie groß ist diese Gefahr?

Natürlich muss man sich überlegen, ob man die richtigen oder die falschen Unternehmen schützt. Aber wir sind in einer Situation, in der wir Maßnahmen wie die Verkürzung des Prognosezeitraums beschließen müssen. Selbst wenn dann tatsächlich einmal ein Unternehmen davon profitiert, das eigentlich einen Insolvenzantrag hätte stellen müssen, müssen wir das in Kauf nehmen. In jedem Fall verhindern wir, dass eine Vielzahl von Unternehmen, die eigentlich gesund sind, nur durch die Volatilität des Marktes in ein Insolvenzverfahren gezwungen werden. Wenn wir dann noch die weitere Forderung der TMA umsetzen, dass das Management in der Krise seine Entscheidungen an den Interessen der Gläubiger ausrichtet, so wie im angelsächsischen Shift of Fiduciary Duty, dann haben wir ein zusätzliches Korrektiv gegen ein Ausnutzen der neuen Regelungen.