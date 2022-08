Doch Arbeitskräfte sind knapp, viele Stellen unbesetzt. Warum sollte Arbeit nicht teurer werden?

Die Machtfrage und die Demographie

Trotz aktuell noch guter Firmenzahlen mehren sich die Anzeichen, dass die Wirtschaft in eine Rezession taumelt. Rund um den Globus schleusen die Notenbanken derzeit die Zinsen nach oben. Auch die Europäische Zentralbank ist verspätet und extrem vorsichtig auf einen strafferen Kurs eingeschwenkt. Erklärtes Ziel: die Inflationsdynamik zu bremsen. Ob das wie erhofft gelingt, ist allerdings fraglich.

Denn Verschiebungen der Wirtschaftsstrukturen sorgen dafür, dass der Abschwung diesmal anders verläuft als früher. Jahrzehntelang sah das übliche Konjunkturmuster, grob gesagt, so aus: Eine übersprudelnde Nachfrage schürte den Preisanstieg, sodass die Notenbanken die Zinsen anhoben, um die Inflationsdynamik zu brechen. In der Folge stieg die Arbeitslosigkeit; Lohnabschlüsse fielen mit Rücksicht auf die Jobsicherheit moderat aus.

Nun jedoch schlägt die Demographie zu: In alternden westlichen Gesellschaften geht allmählich die Zahl der Bürger im Erwerbsalter zurück. Beschleunigt wird dieser Rückgang von den Spätfolgen der Corona-Krise: Einige Beschäftigte sind aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden, etwa in den vorgezogenen Ruhestand. Parallel dazu hat die Pandemie auch die Zuwanderung gebremst, wodurch sich das Angebot an Arbeitskräften zusätzlich verknappt hat. All diese Faktoren stärken die Verhandlungsmacht der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften.

Arbeitskräfteknappheit als Normalzustand

Es ist denkbar, dass der heraufziehende Abschwung sich kaum negativ auf den Arbeitsmärkten niederschlagen wird. In der abgelaufenen Woche hat die Bank von England bereits der britischen Wirtschaft eine tiefe und lange Wirtschaftskrise vorhergesagt. Die Inselökonomie ist besonders hart getroffen, weil sie auch noch die Folgen des Brexits verkraften muss. Doch auch im Königreich ist von steigender Arbeitslosigkeit bisher nichts zu sehen.

Arbeitskräfteknappheit könnte der neue Normalzustand sein, weitgehend unabhängig von der Konjunktur. Auch in Deutschland ist der Mangel an Leuten nach wie vor der wichtigste begrenzende Faktor der Wirtschaft, wie Umfragen des Ifo-Instituts zeigen. Obwohl die Firmen die nähere Zukunft extrem pessimistisch einschätzen , versuchen sie, Beschäftige zu halten und neue Bewerber anzulocken.