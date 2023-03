Die Inflation in der Euro-Zone hat sich vor allem aufgrund sinkender Energiepreise erheblich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im März binnen Jahresfrist nur noch um 6,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einer höheren Rate von 7,1 Prozent gerechnet, nach 8,5 Prozent im Februar. In wichtigen Euro-Ländern wie Deutschland, Frankreich, und Spanien nahm der Preisschub im März deutlich ab.