Bundeskanzler Olaf Scholz wünscht laut einem Zeitungsbericht eine steuerfreie Einmalzahlung der Unternehmen an ihre Beschäftigten anstelle von Lohnsteigerungen. Dies wolle der SPD-Politiker am 4. Juli bei der konzertierten Aktion mit Arbeitgebern und Gewerkschaften vorschlagen, berichtet die »Bild am Sonntag« unter Verweis auf Regierungskreise. Demnach soll auf diese Weise eine Lohn-Preis-Spirale und eine weitere Inflationssteigerung verhindert werden.